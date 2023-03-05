Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,565.40
BTC/USDT
22,405.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay basın toplantısı düzenledi. VTR
logo
Gündem

AFAD'da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 28 gündür devam eden çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Harun Kutbe   | 05.03.2023
AFAD'da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı Fotoğraf: Berke Bayur - AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile bazı bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin bilgilerin yer aldığı sunum eşliğinde, bakanlıkların ve ilgili kurumların verdikleri hizmet ve destekler ele alındı.

Başta tahliye, barınma, çadır ve konteyner kent, beslenme, enerji, haberleşme ve iletişim, ulaştırma ve altyapı konularının değerlendirildiği toplantıda, depremzedeler için sağlanan ödenek ve destekler, konutların hasar durumu, içme suyu arz durumu üzerinde duruldu.

Toplantıda, şehirlerin yeniden inşa ve ihyasına yönelik yürütülecek faaliyetler, depremden etkilenen organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin en kısa sürede yeniden hizmete başlaması için yapılması gerekenler görüşüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özer'den depremzedeler için yemek hazırlanan okula ilişkin paylaşım
Milli İstihbarat Teşkilatı 2022 Faaliyet Raporu'nu yayımladı
Bakan Kurum, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu
AFAD'da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı
Bodrum'da fırtına nedeniyle bazı işletmelerin çatıları uçtu

Benzer haberler

AFAD'da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

AFAD'da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

AFAD'dan depremden en çok etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama

Türk Kızılayın deprem bölgesine yardımları sürüyor

Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi

Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi
Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet