Sakarya AFAD, afetlere hazır gençlerin yetişmesi için 5 ülkeden öğrencileri buluşturdu
AFAD Sakarya İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Türkiye, Estonya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan'dan gençler, afetler ve temel ilk yardım konusunda toplum bilincini artırmak amacıyla Sakarya'da bir araya geldi.
Sakarya
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Erasmus+KA152 Gençlik Değişimleri Programı kapsamındaki "Ready for Tomorrow: Equipping Youth with Disaster Prevention Skills - Yarına Hazır: Gençleri Afet Önleme Becerileriyle Donatmak Projesi" çerçevesinde Estonya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan'dan öğrenciler Sakarya'ya geldi.
Katılımcılara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında bilgilendirme yapıldı, müze ziyaretleri gerçekleştirildi ve çeşitli kültürel gezi programları düzenlendi.
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AFAD tarafından organize edilen tatbikata aktif katılım sağlayan misafirlerin afetlere hazırlık, kriz yönetimi ve gönüllülük alanında bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasının hedeflendiği proje, 26 Mayıs'a kadar sürecek.
Projeyle, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirerek olası tehditleri azaltmak, AFAD’ın çalışmalarını daha görünür kılmak ve gönüllü sayısını artırmak amaçlanıyor.
AFAD İl Müdürü Bekir Şen, AA muhabirine, AFAD'ın çalışmalarını öğrencilerle paylaşmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Gençlerde afet bilincinin oluşturulmasının önemine değinen Şen, "Farklı ülkelerden 35 öğrenci kardeşimizin AFAD'ı tanıması, dirençli toplum oluşturma ve afetlerde dayanıklı gençlik yetiştirilmesi adına yazdığımız proje kabul edildi. 35 kardeşimizi burada misafir ediyoruz. Hem ülkemizi hem şehrimizi hem de kültürümüzü tanıtma adına, aynı zamanda da ortak AFAD bilinci geliştirme adına da güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te okuyan Socoteanu Mihai, doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiğini öğrendiklerini anlatarak, "Proje kapsamında farklı ülkelerden gelen kişilerle tanışma fırsatımız oldu. Bu kapsamda Türk arkadaşlar da edindik. Özellikle Türk yemekleri de gerçekten harika. Sakarya'da birçok müzeyi ziyaret ettik. AFAD'ın koordinasyon merkezini, para ve deprem müzelerini ziyaret ettik. Bunların yanı sıra Türk pazarını da görmüş olduk ve çok beğendim." ifadelerini kullandı.
"Teorik bilgiyi pratik olarak sahada da gözlemleme şansına eriştik"
Sırbistanlı öğrenci Lana Maric de Yemek Teknolojileri Bölümü'nde okuduğunu ve Türkiye'ye Erasmus kapsamında geldiğini belirterek, "Doğal afetlerde AFAD'ın yürüttüğü görevleri ve aldığı aksiyonları gözlemle şansı bulduk. Bu bağlamda yapılan tatbikatı da seyrederek sahip olduğumuz teorik bilgiyi pratik olarak sahada da gözlemleme şansına eriştik." şeklinde konuştu.
Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Emirhan Özkan da Erasmus kapsamında özellikle yabancı ülkeden gelen arkadaşlarına tercümanlık yapmanın yanı sıra onlarla iletişim kurup Türk kültürünü paylaşmaya gayret ettiğini söyledi.
Güzel tecrübe edindiklerini, Sakarya'daki müzeleri ve yerel pazarları gezdiklerini dile getiren Özkan, "Onlar da kültürümüzü ve insanlarımızın dost canlısı olmasını çok sevdi." dedi.
AFAD'ın Valilikteki koordinasyon merkezini ziyaret ettiklerini ve yetkililerin sunum yaptığını anlatan Özkan, teorik bilgilerin yanı sıra arkadaşlarının tatbikatı izleyerek pratik olarak sahayı gözlemleme şansı bulduklarını belirtti.
Yabancı öğrencilerin, Türkiye'deki kurumları ülkelerindeki kurumlarla karşılaştırdıklarını belirten Özkan, "Burada AFAD'ın gerçekten profesyonel düzeyde aksiyon aldıklarını ve faaliyetleri gerçekten çok profesyonel şekilde yürüttüklerini anlattılar." dedi.
Bulgaristan'dan gelen Jordan Hristov da AFAD'ın işlerini ne kadar ciddiye aldığını gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Buraya gelip insanlık adına yürütülen faaliyetleri gözlemleme fırsatı bulduğum için çok minnettarım. Bulgaristan'da da aynı görevleri yürüten bir kuruma sahibiz ancak Türkiye'deki bu kurumların diğer devlet dışı organlarla koordineli şekilde çalışmaları gerçekten takdire şayan. Önemli olan, olay anındaki ilk reaksiyonumuz. Bunları burada gözlemleme şansına sahip olduk."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.