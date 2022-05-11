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Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı kafelerin çeşitli kısımları su altında kaldı.

Bekir Ömer Fansa   | 11.05.2022
Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Kış aylarında düşen baraj gölünün su seviyesi, karlarının erimesiyle yükseldi. Suyun yükselmesi nedeniyle göl kenarındaki bazı kafelere ait oturma kısımları, çocuk oyun alanları ve kameriyeleri su bastı.

Kafe işletmecisi Mehmet Ali Şengezer, AA muhabirine, her yıl yükselen su seviyesinin, bu sene daha da arttığını söyledi.

Kafelerinde müşterilerini ağırladıkları yerlerin çoğunun su altında kaldığını ifade eden Şengezer, "Bir çok işletmeci çalışanlarının yarısını eve gönderdi. Bu sürede de günlük yevmiyelerinin yarısını cebimizden karşıladık. Ama bu su devamlı bizi mağdur ederse karşılayamayız." dedi.

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