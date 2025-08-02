Adana'da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşmesi kamerada
Adana'da evlilik teklifi için havalanan uçağın narenciye bahçesine düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsüne ulaşıldı.
Adana
Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde dün Kelaynak Pisti'ndeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve Şeyda Doğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin araştırması sürdü.
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Şeyda Doğan'ın, erkek arkadaşının hazırladığı evlilik teklifi için bindiği uçağın inişte piste yaklaştığı sırada narenciye bahçesine düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayıtta, pistte bekleyen kişinin, telsizle havadaki kız arkadaşı Doğan'a evlilik teklif ettiği, Doğan'ın teklife "Evet" diye karşılık vermesinden hemen sonra uçağın düştüğü görülüyor.
Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde dün saat 19.20'de özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının Kelaynak Pisti'nin yakınındaki narenciye bahçesine düşmesi sonucu pilot Yürekli ve Doğan yaralanmış, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.