Dolar
14.67
Euro
15.85
Altın
1,944.59
ETH/USDT
3,088.90
BTC/USDT
41,365.00
BIST 100
2,521.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı"nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak

Bakan Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan araçta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.

İsmet Karakaş   | 20.04.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan araçta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Bursa'da infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

İlk verilere göre olayda uzaktan kumandalı bir el yapımı patlayıcının kullanıldığının değerlendirildiğini aktaran Bozdağ, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." mesajını paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı
Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama

İşitme engelli milli karateciler, Brezilya'daki Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir
Bursaspor ligde kalma umutları için 'kritik virajda' galibiyet hedefliyor

Bursaspor ligde kalma umutları için 'kritik virajda' galibiyet hedefliyor
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı