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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.

Ekip   | 20.04.2022
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa/Ankara

Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde cezaevine giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.

Akaryakıt istasyonu yakınında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit'in şehit olduğu olayda yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

Patlayıcının elektrik direğinin dibine tuzaklandığı tespit edildi

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı:

"El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."

Canbolat, patlayıcının elektrik direğinin dibine döşendiğinin belirlendiğini söyledi.

Yaralılardan ikisinin taburcu edildiğini anlatan Canbolat, tedbiren hastaneye götürülen diğer infaz koruma memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Terör saldırısı olduğu değerlendiriliyor

Patlamanın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini aktaran Canbolat, "Tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda olayı çözmeye, failleri yakalamaya çalışacağız." dedi.

Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu aktardı.

Çevredeki bazı binalarda camların kırıldığını dile getiren Canbolat, "Onların da hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Sivil vatandaşa yönelik etkisi olmadı." diye konuştu.

Vali Canbolat, bir gazetecinin, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle ilgili bilgi var mı?" sorusuna, "Şu an elimizde net bir bilgi yok, olduğu zaman açıklarız." yanıtını verdi.

Olay yeri ve çevresi ile patlamanın meydana geldiği otobüste ekipler incelemelerine devam ediyor.

Adalet Bakanı Bozdağ ve İçişleri Bakanı Soylu Bursa'ya gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

"Hainler en kısa sürede yakalanacak"

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bursa'da infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

İlk verilere göre olayda uzaktan kumandalı bir el yapımı patlayıcının kullanıldığının değerlendirildiğini aktaran Bozdağ, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." mesajını paylaştı.

"Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da patlama nedeniyle Bursa'ya giderek olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bu arada, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

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