Gündem

Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz."

Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

