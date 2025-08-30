30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Ankara
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören yapıldı.
İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, askeri erkan, kaymakamlar, baro temsilcileri, dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Törende, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Maslak'taki gökdelenler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.
Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Kaymakam Göksu Bayram, makamında tebrikleri kabul etti.
Programa, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Okan Sever, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Muğla'da JAK timi Zafer Bayramı'nı deniz yüzeyi ve kayalıklarda açılan Türk bayrağıyla kutladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla denizde ve kayalık alanda Türk bayrağı açtı.
Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı'nda, Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timi ve plaj çalışanları hazırlıklarını tamamladı.
Daha sonra jet skiyle suya açılan 6 kişilik ekip, 12 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki Türk bayrağını denizde yüzdürdü.
Suda dalgalanan Türk bayrağı, kayalık alana yaklaşınca JAK timi kayalardan sarkarak 2. Türk bayrağını da açtı.
Ardından plaja Atatürk'ün resminin bulunduğu "Cumhuriyet fazilettir" yazılı bayrak serildi.
Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.
19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan kurtuluş meşalesinin, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer ile taçlandırıldığını hatırlatan plajın işletme müdürü Burak Ardahan, zaferin 103'üncü yıl dönümünü Ölüdeniz'de JAK Timi ve Kumburnu ailesiyle birlikte anlamlı bir kutlamayla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Karada ve denizde Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını söyleyen Ardahan, şehitlerin kanıyla yazılmış bu aziz bayrağı her yerde dalgalandırmak istediklerini dile getirdi.
Fethiye'de Zafer Bayramı'nın 103. yılında deniz dibinde Türk bayrağı açtılar
Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu.
Dalyan Koyu açıklarında dalarak suyun 8 metre altında bayrak açan dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy, Türk bayraklarını deniz dibinde dalgalandırdı.
Su altında düzenlenen törene balıklarda eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.
Eğitmen Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta şehit ve gazilere minnettarlıklarını göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajının okunduğu programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı.
Kaymakam Mustafa Akın, tebrikleri kabul etti.
Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile muhtarlar katıldı.