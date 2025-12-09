Dolar
Futbolda bahis soruşturması

İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 6 ilde, "showbahis.com" sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Mikail Bıyıklı  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltında

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "showbahis.com" adlı platform üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, MASAK analizlerinde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 lira tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalarda, bahis faaliyetlerinin organize şekilde yürütüldüğü, bu doğrultuda bir örgüt elebaşı ile ona bağlı 3 yönetici ve onların talimatıyla hareket ettiği değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç yapılanmasının oluşturulduğu belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza el konuldu. Ayrıca, şüphelilere ve bir tüzel kişiye ait 265 banka hesabına tedbiren bloke işlemi uygulandı.


