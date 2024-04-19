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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

Mutlu Demirtaştan  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

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