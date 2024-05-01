UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Aston Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan), Fiorentina (İtalya) ile de Club Brugge (Belçika) karşılaşacak.
Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.