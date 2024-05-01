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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Fatih Erel  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Aston Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan), Fiorentina (İtalya) ile de Club Brugge (Belçika) karşılaşacak.

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

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