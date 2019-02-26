Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Çeyrek final ilk maçında Trabzon'dan 0-0 beraberlikle dönen kırmızı-beyazlı takım, adını yarı finale yazdırdı.

❮ ❯ Kupada ilk yarı finalist Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında savunma arkasına hareketlenen Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Trabzonspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin yaklaşık 30 metreden şutunda top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1

42. dakikada soldan ceza sahasına Nwakaeme, pasını daha uygun durumdaki Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Genç oyuncunun penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunda, kaleci Burak Öğür ayağıyla topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk takım Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Recep Aydın'ın şık pasında soldan ceza sahasına giren Yasir Subaşı, çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan seken topu arka direkteki Leandrinho ağlara gönderdi: 1-1



57. dakikada sağdan ceza sahasına girerek bir rakibinden sıyrılan Ekuban'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Burak Öğür güçlükle topu kontrol etti.



62. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında Rodallega altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak geldiği kanattan auta çıktı.



65. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Ceza sahasında Atabey Çiçek ile Hosseini arasındaki mücadelede hakem Alper Ulusoy önce devam kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu görüntüden yeniden inceleyen Ulusoy, penaltıya hükmetti. 66'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Emircan Altıntaş, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 2-1

71. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ulusoy, kararından vazgeçti.



81. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Nwakaeme dönerek vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan topa arka direkte Batuhan Artarslan dokunamayınca meşin yuvarlak kornere çıktı.



82. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Rodallega ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Burak Öğür ile karşı karşıya kaldı. Kolombiyalı futbolcu, Burak'ın açısını kapatması nedeniyle daha uygun durumdaki Ekuban'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası yayı içinde uygun durumda vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.



83. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Muhammed Gönülaçar'dan topu kapan Abdulkadir Parmak, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Arka direkte uygun durumdaki Ekuban'ın yaklaşık 1 metreden boş kaleye vuruşunda, top üstten auta gitti.



90+7. dakikada Ümraniyespor bir gol daha buldu. Vasilogiannis'in uzun pasında kendi yarı alanından hareketlenen Atabey Çiçek, Trabzonspor yarı alanını geçerek sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Atabey, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi: 3-1

Müsabaka Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor, kupaya veda etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ayağında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a elenerek organizasyona veda etti.

Çeyrek finalde İstanbul temsilcisiyle eşleşen bordo-mavili ekip, ilk maçta Trabzon'da ağırladığı kırmızı-beyazlı takımla 0-0 berabere kaldı.

Ümraniyespor, Trabzonspor'u da eledi

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da kupa dışına itti.

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi.

Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda eleyerek çeyrek finale çıkan taraf oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek finalde Türk futbolunda "Dört büyük" olarak adlandırılan bir başka takım olan Trabzonspor'u saf dışı bıraktı.

Ümraniyespor, yarı finalde Akhisarspor-Kasımpaşa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ümraniyespor, VAR ile penaltı kazandı

Ümraniyespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Ümraniyespor'dan Atabey Çiçek ile Trabzonspor'dan Majid Hosseini arasındaki mücadelede hakem Alper Ulusoy devam kararı verdi.

VAR'ın uyarısıyla pozisyonu videodan yeniden izleyen Ulusoy, meşin yuvarlağın Hosseini tarafından elle oynandığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

Penaltı atışını kullanan Emircan Altıntaş, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Trabzonspor'un penaltısı VAR'a takıldı

Trabzonspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Müsabakanın 71. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

Alper Ulusoy, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu videodan bir kez daha inceledi ve kararından vazgeçti.

Nwakaeme zor olanı yaptı

Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, yaklaşık 1 metreden topu boş kaleye gönderemedi.

Müsabakanın 83. dakikasında Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gönderdiği top kaleci Burak Öğür'ü de geçti.

Arka direğe hareketlenen Nwakaeme, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Taşyürek:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Müsabakanın ilk 15 dakikasına çok kötü başladık. Tam oyun formatımızı ele aldığımızda gol yedik. Rakibimiz bizden çok üstün, çok kaliteli. Maçın kırılma anı Yusuf Yazıcı'nın sakatlanıp çıktığı andı. Biraz rahatladık, istediklerimizi yapabildik. Söylenecek çok bir şey yok. Böyle büyük bir camia karşısında, futbolu tutkuyla yaşayan Trabzonspor karşısında kazanmak önemliydi. Mutluyuz. Öyle ya da böyle galip geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun "Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor-Kasımpaşa eşleşmesinden hangi takımın gelmesini istersiniz?" sorusuna Taşyürek, "Tercih hakkımız yok. Biz zaten rüya görürken 'Toz pembe olsun ya da açık pembe olsun' diyemeyiz. Bizim yaşadığımız olay, hayal ötesi bir şey. Bundan sonraki tur için bir seçeneği mantıklı bulmuyorum." cevabını verdi.