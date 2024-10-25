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Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Serdal Kalaycı  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk'un öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

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