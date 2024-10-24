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Spor, Futbol

Futbol maçlarında TUSAŞ için saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Futbol maçlarında TUSAŞ için saygı duruşunda bulunulacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." denildi.

Terörün lanetlendiği açıklamada, "Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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