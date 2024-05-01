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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın yapılacak.

Fatih Erel  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Olimpik Marsilya (Fransa) ile Atalanta (İtalya), Roma (İtalya) ile de Bayer Leverkusen (Almanya) karşı karşıya gelecek.

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

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