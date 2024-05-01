UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Olimpik Marsilya (Fransa) ile Atalanta (İtalya), Roma (İtalya) ile de Bayer Leverkusen (Almanya) karşı karşıya gelecek.
Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.