Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.31
BIST 100
104,141.00
Altın
1,319.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın saat değişikliği talebi kabul edilmedi

Galatasaray, Süper Lig'de hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda saat 19.00'da oynayacakları maçın erken saate alınması taleplerinin kabul edilmediğini duyurdu.

Erkan Tiryaki  | 27.02.2019
Galatasaray'ın saat değişikliği talebi kabul edilmedi

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda saat 19.00'da oynayacakları maçın erken saate alınması yönünde yaptıkları başvurunun kabul görmediğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Erzurum'da oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 19.00 olarak duyurulmasından sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle saat değişikliği talebinde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13.30 ya da 16.00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından kulübümüze bildirilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

Dört gol Hatayspor'a yetmedi

Dört gol Hatayspor'a yetmedi

'VAR'da FIFA'nın mı hakemlerin mi kararları geçerli?'

'Hakemler gördüklerini değil, düşündüklerini çalıyor'

Ümraniyespor kupada durdurulamıyor

Ümraniyespor kupada durdurulamıyor
Trabzonspor 9. kupa hasretini sonlandıramadı

Trabzonspor 9. kupa hasretini sonlandıramadı
Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı

Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı