Galatasaray'ın saat değişikliği talebi kabul edilmedi

İstanbul
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda saat 19.00'da oynayacakları maçın erken saate alınması yönünde yaptıkları başvurunun kabul görmediğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Erzurum'da oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 19.00 olarak duyurulmasından sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle saat değişikliği talebinde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13.30 ya da 16.00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından kulübümüze bildirilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.