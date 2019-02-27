Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenen Trabzonspor, 9. kupa hasretini sonlandıramadı.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililerin son 9 sezonda yüzü gülmedi.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Son 9 sezon performansı

Trabzonspor, son 9 sezonda sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda grup aşamasında, 2011-2012 sezonunda 4. kademe maçında, 2012-2013 sezonunda finalde, 2013-2014 sezonunda 4. turda, 2014-2015 sezonu son 16 turunda, 2015-2016 sezonu son 16 turu, 2016-2017 grup aşaması, 2017-2018 sezonunda son 16 turunda kupaya veda etti.

Bordo-mavili takım, bu yıl ise çeyrek finalde elenerek hedefini gerçekleştiremedi.

Lig ve kupada hüsran

Trabzonspor, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla lig ve kupada hüsrana uğradı.

Kupadan elenen Karadeniz ekibi, ligde de 23. hafta sonunda 51 puanla lider Medipol Başakşehir'in 15 puan gerisinde 36 puanda yer alıyor.

Ligin ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 6 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyetle 7 puan toplayarak zirve yarışından koptu.

İlk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz ekibi, 23. hafta sonunda ise 36 puanla 4. sıraya gerileyerek zirvenin uzağında kaldı.

10 maçta 4 galibiyet

Trabzonspor, lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 10 maçta 4 galibiyet elde etti.

Ligde 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kupada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, toplam 10 resmi maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligin ikinci yarısında sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında Medical Park'ta 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a İstanbul'da 3-1, ardından sahasında Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup oldu, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor Baltok'u sahasında 2-1, deplasmanda 3-1 yendikten sonra çeyrek finalde Ümraniyespor ile sahasında golsüz berabere kaldı, deplasmanda da 3-1 mağlup oldu.