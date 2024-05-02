Taksim-Kabataş füniküler ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamıyor
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki arıza nedeniyle de bazı istasyonlarda seferler aksadı.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle de seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.