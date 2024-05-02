Dolar
32.39
Euro
34.74
Altın
2,310.64
ETH/USDT
2,929.90
BTC/USDT
57,758.00
BIST 100
10,172.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi “Araştırma Üniversiteleri Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Taksim-Kabataş füniküler ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamıyor

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki arıza nedeniyle de bazı istasyonlarda seferler aksadı.

Mücahit Türetken, Mustafa Hatipoğlu  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Taksim-Kabataş füniküler ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamıyor

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza 

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle de seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Taksim-Kabataş füniküler ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamıyor
Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor
Konya'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

Benzer haberler

Taksim-Kabataş füniküler ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamıyor

Taksim-Kabataş füniküler ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamıyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü

İBB'ye bağlı Metro İstanbul, "temas" sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemlerinin devam ettiğini bildirdi

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 40 saattir giderilemedi

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 40 saattir giderilemedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet