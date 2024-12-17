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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Süha Gür  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık'ta yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

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