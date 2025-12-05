Dolar
42.51
Euro
49.52
Altın
4,217.30
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu

Gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Metin Arslancan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kupada grup maçların programı şöyle:

A Grubu

- 1. Hafta:

23, 24 ve 25 Aralık:

Galatasaray-RAMS Başakşehir

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Boluspor-Fethiyespor

- 2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Fethiyespor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Boluspor

İstanbulspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

- 3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Galatasaray-İstanbulspor

Trabzonspor-Fethiyespor

Boluspor-Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

- 4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Corendon Alanyaspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Trabzonspor

Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

İstanbulspor-Boluspor

B Grubu

- 1. Hafta

23, 24 ve 25 Aralık:

Samsunspor-ikas Eyüpspor

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol

- 2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Aliağa Futbol-Samsunspor

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği

- 3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Samsunspor-Sipay Bodrum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol

Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor

- 4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor

Aliağa Futbol-Gençlerbirliği

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK

C Grubu

- 1. Hafta

23, 24 ve 25 Aralık:

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Kocaelispor-Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

- 2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Kocaelispor

- 3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK

Kocaelispor-Beşiktaş

- 4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Futbolda haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımlar belli oldu
PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men cezası

PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men cezası
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimine katılmayacak

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimine katılmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet