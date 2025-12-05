Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'yla aynı gün 2026 Dünya Kupası kuralarının da çekileceğini hatırlattı. Türkiye'nin de Dünya Kupası'ndaki muhtemel adaylar arasında bulunduğunun altını çizen Otyakmaz, "Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun her fırsatta dediği gibi Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz. Montella yönetiminde milli takımımızın önce Romanya maçını, sonrasında da Slovakya ya da Kosova müsabakasını kazanacağına dair güvenimiz tamdır. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ülkemiz, 2026 Dünya Kupası'na renk katacaktır." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Futbolun geleceğinin daha parlak olması için adımlar attıklarını vurgulayan Otyakmaz, şunları söyledi:
"Kulüplerimizin Avrupa'da çıtayı daha yukarıya çıkarmasını istiyoruz. Avrupa için bir yol da Ziraat Türkiye Kupası'dır. Kulüplerimize kupaya katkıları için teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. 24 takımın mücadele edeceği grup maçlarında heyecan üst seviyede olacak. Takımlarımız 2'si evinde 2'si deplasmanda olmak üzere 4'er maç oynayacak. Şimdiden tüm takımlarımıza kazasız, sakatlıksız maçlar diliyorum."
Sekizer takımın mücadele edeceği 3 grupta ekipler, ikisi iç saha, ikisi deplasman olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
Gruplar
Çekilen kuranın ardından gruplar şu takımlardan oluştu:
A Grubu:
Galatasaray
RAMS Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B Grubu:
Samsunspor
ikas Eyüpspor
TÜMOSAN Konyaspor
Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK
Aliağa Futbol
C Grubu:
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı
İlk hafta fikstürü
Grupların belli olmasının ardından karşılaşmalar da netleşti. İlk hafta mücadelelerinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları şu şekilde:
A Grubu:
Galatasaray-RAMS Başakşehir
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Boluspor-Fethiyespor
B Grubu:
Samsunspor-ikas Eyüpspor
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol
C Grubu:
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
TFF 2. Başkan Vekili Göktaş: Amacımız Türk futboluna kalite getirmek, heyecanlı ve güzel maçlar seyrettirmek
Kura çekiminin ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, ilk haftada Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinin oynanacak olmasının kendileri adına güzel bir sürpriz olduğunu belirtti.
Kupadaki tüm takımlara başarılar dileyen Göktaş, "İyi oynayan kazansın. Amacımız Türk futboluna kalite getirmek, heyecanlı ve güzel maçlar seyrettirmek. 2. Lig’den gelen takımlarımız var. 1. Lig’den gelen takımlar var. Bütün takımlarımızın en azından Türkiye Kupası’nda eşit şartlar altında güzel maçlar geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün gerçekleştirdiği bahis operasyonuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Göktaş, şunları söyledi:
"Bugün Türkiye Kupası grup maçları için buradayız. Bu heyecanın önüne hiçbir şeyin geçmesini TFF olarak istemiyoruz. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda sevkleri yapacağız. Başkanımız Amerika’da. Orada da heyecanlı bir kura çekimi var. Bugün gündemimiz Türkiye Kupası. Gelecek günler içerisinde yapacağımız sevklerle, izleyeceğimiz yolu hepiniz göreceksiniz."
Uğur Fora: "Seyirciyi de içine alan bir şova dönüşmesi önemli"
Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, ilk maçta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlattı.
Kupanın yeni statüsü hakkında da konuşan Uğur Fora, "Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir fikstür oldu. İnşallah sonu iyi olur. Reytingi artırma ve heyecan anlamında iyi olabilir. Deneyeceğiz, göreceğiz. Net bir kanaatim yok ama iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Takımların maç yoğunluğu hakkındaki soruyu da yanıtlayan Fora, şöyle konuştu:
"Bu kaçınılmaz bir şey. Bunu yapmaya mecbursunuz ve alışmak zorundasınız. Burada önemli olan güç dağılımlarını dengeli yapıp, kupanın başından sonuna kadar olabildiğince rekabetçi ve reyting sağlayabilecek şekilde yürümesi. Takımlar için bunun bir angaryaya değil, aslında heyecana ve seyirciyi de içine alan bir şova dönüşmesi önemli."
Ertan Torunoğulları: "Transfer çalışmaları sürekli devam eder"
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edeceklerini vurgulayarak sözlerine başlayan Fenerbahçe Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, ligde mücadelenin çok çekişmeli geçtiğinin altını çizdi.
İzleyenlere güzel bir 90 dakika yaşatmak istediklerini dile getiren Torunoğulları, "Umuyorum ki kupada da hem biz hem de Beşiktaş açısından güzel bir maç izleteceğiz. Bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.
Transferle ilgili de konuşan Torunoğulları, "Büyük camialarda transfer çalışmaları sürekli devam eder. Şu anda transferi konuşmak için erken. Ligde 3 maçımız daha var. Bu maçları aldıktan sonra, transfer sezonu başlayınca sizlerle çalışmaları paylaşacağız." açıklamasını yaptı.
Kura çekiminde yer alan bir diğer Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ise kura çekimine iki kişi gelmelerinin kulüp içindeki aile ortamını gösterdiğini vurguladı.
Yönetim olarak kenetlenmiş şekilde çalıştıklarını söyleyen Sönmezer, "Ziraat Türkiye Kupası hayırlı olsun. Centilmence, sakatlıksız, bol gollü maçlar olsun. Hem lig hem Avrupa hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam ediyoruz. 3 alanda da şampiyon olmak istiyoruz. Takımımız, kulübümüz ve yönetimimiz buna odaklandı. İlk maçımızı Beşiktaş'la sahamızda yapacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız ama galip gelip kupada yoluna devam eden taraf olmak istiyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.