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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Hilmi Sever   | 29.11.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969: Şevket Teker

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe

15.00 Altay-Manisa FK: Sarper Barış Saka

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor: Bahattin Şimşek

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970: Tarık Güldal

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer: Burak Pakkan

15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor: Yasin Kol

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor: Can Cengiz

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor: Volkan Bayarslan

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