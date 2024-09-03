Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi yapıldı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekimine 3. lig ve amatör takım temsilcileri katıldı.
TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi. 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı daha sonra ilan edilecek.
Kupada 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Şırnak Petrolspor-Kurtalanspor
Bitlis Özgüzeldere-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor
Dersimspor-Adıyaman FK
23 Elazığ FK-12 Bingölspor
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kars 36
Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor
Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol
Çankırı FK-Kırıkkale Futbol
Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor
Zonguldak Kömürspor-Bartınspor
Sinopspor-Düzcespor
Bozüyük Vitraspor-Bursaspor
Yeşil Yalova FK-Yeni ÇansporAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.