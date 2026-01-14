Ziraat Türkiye Kupası ikinci haftasında Gençlerbirliği, Antalya deplasmanında tek golle kazandı

Antalya
Gençlerbirliği bu skorla puanını 6'ya yükseltirken, Antalyaspor ise henüz puanla tanışamadı.
2. dakikada Van de Streek'in kornerden ortasına hareketlenen Hüseyin Türkmen'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
21. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Doğukan Sinik'in sol kanattan ortasına hareketlenen Boli'nin kale önünden uygun pozisyondaki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.
54. dakikada Koita'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Samed Onur'un yerden sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle kornere çeldi.
75. dakikada Samet Karakoç'un sol kanattan ortasında arka direğe hareketlenen Soner Dikmen'in bekletmeden sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
89. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Zuzek'in arka direkte yaptığı kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.