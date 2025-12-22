Dolar
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Can Öcal  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun grup aşamasının ikinci hafta programı şöyle:

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

