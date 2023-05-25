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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir'de oynanacağını duyurdu.

Süha Gür  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.

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