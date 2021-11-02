Dolar
9.53
Euro
11.06
Altın
1,791.46
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,533.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurası çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.11.2021
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurası çekildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Adanaspor-Kocaelispor

Adana Demirspor-Serik Belediyespor

Gaziantep FK-Sakaryaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

Beypiliç Boluspor-52 Orduspor FK

Göztepe-Kahta 02

VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer

Gençlerbirliği-Mardin 1969

Çaykur Rizespor-Ankaraspor

Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK

Altay-Manisa FK

MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

Altaş Denizlispor-Ağrı 1970

Medipol Başakşehir-Bodrumspor

Bursaspor-Kırşehir Belediyespor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

Altınordu- 68 Aksaray Belediyespor

İstanbulspor-Afjet Afyonspor

Atakaş Hatayspor-Eyüpspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK

İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK

Yılport Samsunspor-Uşakspor

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer 2021 için Kovid-19 aşısı satış tahminini 36 milyar dolara yükseltti
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
'Alerji yapar' diye aşı olmayan Kovid-19 hastası pişmanlık yaşıyor
ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımı ertelendi
Avustralya, Çin ve Hindistan’ın ürettiği Kovid-19 aşılarını kabul etti

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurası çekildi

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Scharer yönetecek

Nazilli Belediyesporlu futbolcuya 'nine-dede' desteği

Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı

Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı
Trabzonspor, gol yollarında Bakasetas ve Nwakaeme'ye güveniyor

Trabzonspor, gol yollarında Bakasetas ve Nwakaeme'ye güveniyor
Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı