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Spor, Futbol

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak

Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi, Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak.

Fatih Erel   | 03.08.2022
Yarı otomatik ofsayt teknolojisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sistemin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.

UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı.

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