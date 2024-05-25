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Spor, Futbol

VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 yendi.

Süha Gür  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u yendi

İstanbul

İlk yarı

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Emre Çift'in hatasında soldan topla ceza sahasına giren Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

57. dakikada Yılport Samsunspor farkı 1'e indirdi. Savunmada yapılan hatada ceza sahası içinde topu önünde bulan Tait'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu'nun şutunda, top ağlara gitti: 2-1.

64. dakikada soldan ceza sahasına giren Fofana'nın pasında, altıpas içinde müsait durumda göğsüyle topa dokunan Ercan Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Yılport Samsunspor 10 kişi kaldı. Yunus Emre Çift'in müdahalesiyle Eysseric yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen önce Yunus Emre'ye sarı kartını gösterdi. VAR'ın çağırmasıyla pozisyonu tekrar inceleyen hakem Türkmen, sarı kartı iptal ederek Yunus Emre'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

78. dakikada Soner Aydoğdu'nun soldan pasında ceza sahası içinde topu iyi kontrol eden Fofana'nın uzak direğe plase vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Sağdan ceza sahasına giren Mendes'in şutunda, kaleciden dönen top yine aynı oyuncunun önünde kaldı. Mendes'in pasında altıpas üzerinde müsait durumda bulunan Güven Yalçın, boş kaleye topu filelerle buluşturdu: 3-1.

VavaCars Fatih Karagümrük, maçı 3-1 kazandı.

İkinci yarı

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Emre Çift'in hatasında soldan topla ceza sahasına giren Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

57. dakikada Yılport Samsunspor farkı 1'e indirdi. Savunmada yapılan hatada ceza sahası içinde topu önünde bulan Tait'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu'nun şutunda, top ağlara gitti: 2-1.

64. dakikada soldan ceza sahasına giren Fofana'nın pasında, altıpas içinde müsait durumda göğsüyle topa dokunan Ercan Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Yılport Samsunspor 10 kişi kaldı. Yunus Emre Çift'in müdahalesiyle Eysseric yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen önce Yunus Emre'ye sarı kartını gösterdi. VAR'ın çağırmasıyla pozisyonu tekrar inceleyen hakem Türkmen, sarı kartı iptal ederek Yunus Emre'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

78. dakikada Soner Aydoğdu'nun soldan pasında ceza sahası içinde topu iyi kontrol eden Fofana'nın uzak direğe plase vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Sağdan ceza sahasına giren Mendes'in şutunda, kaleciden dönen top yine aynı oyuncunun önünde kaldı. Mendes'in pasında altıpas üzerinde müsait durumda bulunan Güven Yalçın, boş kaleye topu filelerle buluşturdu: 3-1.

VavaCars Fatih Karagümrük, maçı 3-1 kazandı.

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