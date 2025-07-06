Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak.
(Rio de Janeiro) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu Açılış Programı'na katılacak.
(Şırnak/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek. Güreşlerde ağalık ihalesi gerçekleştirilecek, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.
(Edirne/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Voleybol 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
(Osijek/19.15)
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. etabı olan Büyük Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Northamptonshire/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.