Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak.

(Rio de Janeiro) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu Açılış Programı'na katılacak.

(Şırnak/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek. Güreşlerde ağalık ihalesi gerçekleştirilecek, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

(Edirne/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Osijek/19.15)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. etabı olan Büyük Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Northamptonshire/17.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de şap hastalığıyla mücadele için seferberlik başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
İletişim Başkanlığından Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele gücüne ilişkin açıklama
İstanbul'da Open Rafah grubundan "Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze'ye refah" yürüyüşü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet