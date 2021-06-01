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Spor, Futbol

Türk Telekom Stadı'nın zemini lig başlangıcına kadar hazır olacak

Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, saha zeminindeki çalışmaların ligin ilk maçına kadar tamamlanacağını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 01.06.2021
Türk Telekom Stadı'nın zemini lig başlangıcına kadar hazır olacak

İstanbul

Stat zeminindeki çalışma süreci hakkında Galatasaray televizyonuna açıklamada bulunan Ali Çelikkıran, "Çim yenilenmesiyle ilgili olarak 21 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlamıştık. Mevcut sistem, eskisinden farklı olarak vakum yapabilecek. Suyun aşağıya inişini daha hızlandırabilecek. Yaz aylarında da köklere hava verebilecek şekilde de kök havalandırması yapacak bir sistem olacak. Şu andaki mevcut sistemlerin en güncel hali olacak." diye konuştu.

Çalışmaların ligin ilk maçına kadar tamamlanmış olacağını ifade eden Çelikkıran, "Dikme aşaması temmuz ayının başında olacak. Bu olgunlaşma süresi yaklaşık dört hafta olacak. Ağustos ayının başında yeniden hibrit yapacağız. 10 Ağustos'ta hibrit aşamasını tamamlamak istiyoruz. 10-13 Ağustos'ta muhtemelen ligin ilk maçı olan o tarihe kadar süslemesini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'nın Şampiyonlar Ligi gereksinimlerini de yerine getirecek bir zemine kavuşacağını aktaran Çelikkıran, "Sahamız taç çizgisi ve kale arkalarına doğru birer metre genişleyecek. Top çizgiyi geçtikten sonra oyuncu aynı çime basmış olacak. Sakatlık gibi durumları daha asgari seviyeye indirmiş olacağız. UEFA'nın çalışmış olduğu birkaç tane bağımsız denetim firması var. Bu denetim firması bizi her aşamada denetliyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar, seneye çok güzel bir zeminde sıkıntısız bir sahada maçlarını izleyecekler. Umarım tribünler tam kapasiteyle dolar, sağlıklı bir şekilde taraftarlarımız maçları takip eder." değerlendirmesinde bulundu.

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