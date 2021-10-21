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Spor, Futbol

Türk futbolunda son 20 yılda 14 MHK görev aldı

Türk futbolunda son dönemde yapısı ve yönetimi tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) son 20 yılda yaşanan sık başkan ve yönetim değişiklikleri dikkati çekiyor.

Serdal Kalaycı   | 21.10.2021
Türk futbolunda son 20 yılda 14 MHK görev aldı

İstanbul

Özellikle Süper Lig maçlarındaki hakem performanslarının tartışılmasından sonra Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişikliğe gidilmesiyle ilgili TFF ile görüşme yürütüyor. İki kurum, MHK'nin yeniden organize edilmesiyle ilgili çalışmalara başladı.

Yaşanan son gelişmeler, gözlerin MHK'nin yapısına ve son 20 yılında görev yapan başkanlara çevrilmesine neden oldu. Buna göre Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı.

Söz konusu süreçte 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. Son 20 yıl MHK'yi yöneten başkanlardan Yusuf Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.

MHK'de 66 üye

Bu dönemde 14 farklı MHK yönetiminde toplamda 66 üye görev aldı.

Merkez Hakem Kurulunda üyelik yapan isimlerden 29'u birden farklı yönetime girdi. Alican Lakot, Turgay Güdü, Hikmet Öksüzoğlu, Metin Tokat, Ünsal Çimen ve Zihni Aksoy, 14 dönemin 4'ünde yönetimde bulundu.

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