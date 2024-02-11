TÜMOSAN Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Konya
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
İlk yarı
15. dakikada Cicaldau'nun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.
38. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden pasında Prip, topu ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada defanstan atılan topa hareketlenen Pedrinho'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
90+2. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Moreno'nun şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
"Oyuncularımızın hepsi net bir şekilde topun rakip oyuncunun eline değdiğini söylüyor"
MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Eryaman Stadı'nın zeminin bakım çalışmalarının sürdüğünü, sahalarında Galatasaray'a karşı mücadele edeceklerini söyledi.
Aytekin, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve 1-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni oyuncuların da şans bulduğu bir maç oynadıklarını dile getirdi.
İyi mücadele ettiklerini vurgulayan Aytekin, "Son dakikalarda tartışmalı bir pozisyon var. Oyuncularımızın hepsi net bir şekilde topun rakip oyuncunun eline değdiğini söylüyor. Belki yayıncı kuruluş kameralarında o görüntü çok daha net görünmese de aslında net bir penaltı." diye konuştu.
Eryaman Stadı'nda zeminle ilgili bazı tartışmaların yaşandığına işaret eden Aytekin, şunları kaydetti:
"Şu an 9 günlük bir ara var ve çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Yani sahanın o günün çok ilerisinde olacağı kesin. Ankara'da şu an hava şartları aynı bugün Konya'daki gibi çok da iyi gidiyor. Bugün biz bu konuyu niye tartışıyoruz açıkçası anlamıyorum. Bu konunun bir yerlere çekilmesini istemiyoruz. O gün 20 bin seyircimizle kendi sahamızda Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bunun çok manipüle edilmesini de istemiyorum."
"Bugün kazandık, ihtiyacımız vardı"
MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, bundan sonraki her maçın final olduğunu söyledi.
Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını gösterdikleri çaba ve oyundan dolayı tebrik etti.
Maçın ilk dakikasından itibaren gösterdikleri istek, arzu ve mücadelenin galibiyeti getirdiğini aktaran Ömerovic, şöyle konuştu:
"Bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Onlara da teşekkür ederim. Bugünkü maç bir bütünleşme maçı. Hem seyirci hem de takım arasındaki olumlu bir bağ oluştu. Bundan sonraki her maçımız final. Bugün kazandık, ihtiyacımız vardı. Kupada zaten iki maç kazandık. Bugün ilk lig galibiyetini aldık. Sonuçta baktığımız zaman gidişatımız iyi. Her puan bizim için önemli. Bundan sonraki bütün maçlar final maçı." diye konuştu.
Emre Belözoğlu: "Ligde hiçbir maç kolay değil"
TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.
Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok basit top kayıpları yaşadıklarını dile getirdi.
İlk yarıda yavaş bir oyun oynandığını aktaran Belözoğlu, şöyle konuştu:
"Rakip 1-0'ı yakaladıktan sonra da üretmeye çalıştık. İkinci yarıda oyunu nispeten daha hareketlendirdik. Ceza sahasına indik. Pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda da hatta maçın ikinci dakikası dahil olmak üzere pozisyonlara girdik. Aynı problemlerimiz devam ediyor. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Konyaspor'u tebrik ederim. Ligde hiçbir maç kolay değil. Bu saatten sonra da bizim adımıza da her maç ayrı ayrı değerlendirmemiz gereken zorlukta geçecek gibi görünüyor."
Belözoğlu, maçın son dakikalarında bir pozisyonla ilgili soruyu, "Camiam adına çok üzgünüm. Hakemler adına çok üzgünüm. Kendini bu pozisyona sokuyorlar. Bu kadar net verilmemesinin arkasında hiçbir şey aranamayacak kadar çok bariz bir hata. Yani bir şey söylersek, Galatasaray maçımız var. Takımın başında olmak istiyorum. Bu camiaya gönül vermiş herkes adına çok üzgünüm ama hakemler adına da çok üzgünüm. Çünkü bu seviyelere bu kadar bariz, açık, aşikar hatalar bence yakışmıyor." diye cevapladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.