Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da “İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında en büyük gol ümidi Onuachu

Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim olarak öne çıkıyor.

Selçuk Kılıç  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında en büyük gol ümidi Onuachu

Trabzon

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçında attığı 2 gol ile takımında sezonun ilk haftalarında en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibi, eski golcüsüyle güldü.

Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra takımında rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da takımının golünü kaydeden isim oldu.

4 puanlık katkı

Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 4 puan elde etti.

Bordo-mavililer, Kocaelispor'u sahasında 1-0 yenerken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılamalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, hanesine 4 puan yazdırdı.

En golcü oyuncu

Ligin ilk 4 haftasında 4 gol kaydeden Trabzonspor'da Onuachu, 2 gol ile skora en çok katkı veren isim oldu.

Nijeryalı oyuncuyu birer golle Augusto ve Savic, takip etti.

29 maçta 19 gol

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 29 resmi karşılaşmada 19 gole imza attı.

2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 4 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında golleri var

Onuachu, ilk sezonunda üç büyük rakipleri karşısında oynanan maçlarda da takımına gol katkısı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti.

Bordo-mavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

