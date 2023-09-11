Dolar
26.88
Euro
28.89
Altın
1,923.40
ETH/USDT
1,562.70
BTC/USDT
25,125.00
BIST 100
8,146.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, taraftardan etkilendi

İngiltere'nin Southampton Kulübünden Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı golcü oyuncu Paul Onuachu, takımda yer almayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Duygu Avunduk  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, taraftardan etkilendi

Trabzon

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Onuachu, bordo-mavili taraftarlar havalimanına kendisini karşılamaya geldiği için duyduğu mutluluğu anlattı.

Onuachu, Papara Park'ta çekimleri yapılan ve havalimanındaki görüntülere de yer verilen videoda, şunları kaydetti:

"Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı. Ben de 'vay canına' dedim. 'Evet burası gerçekten bir futbol şehri.' dedim. Doğrusunu söylemek gerekirse taraftarlarımız geldiği için çok mutlu oldum. Bu, onların Trabzon'da oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar."

Videonun sonunda Nijeryalı oyuncunu, Türkçe "Bize her yer Trabzon." ifadeleri de dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2022’yi geçecek
İzmir Çeşme'de çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı
Sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli video çektiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: (KKTC'nin TDT'ye gözlemci üyeliği) Önemli bir adım olarak görüyoruz
İHH depremin yaşandığı Fas için acil yardım çalışması başlattı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maç tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maç tarihleri açıklandı

Trabzonspor'un yeni transferi Pepe: Benden beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, taraftardan etkilendi

Ara verdiği mesleğine geçen yıl başlayan Nagehan öğretmen, öğrencileriyle özlem giderdi

Ara verdiği mesleğine geçen yıl başlayan Nagehan öğretmen, öğrencileriyle özlem giderdi
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe, 29 numaralı formayı giyecek

Trabzonspor'un yeni transferi Pepe, 29 numaralı formayı giyecek
RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi resmen başladı

RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi resmen başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet