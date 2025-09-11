Dolar
logo
Spor, Futbol

Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ağustos ayının oyuncusu seçildi.

Mutlu Demirtaştan  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi

İstanbul

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram'ı (Inter) geride bıraktı.

Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez gol pası verdi.

