Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona erdi
İtalya ekibi Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildi.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, Mart 2025'te göreve gelen Hırvat teknik adam Tudor ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Udinese ile 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçta takımın başında geçici olarak Massimiliano Brambilla'nın yer alacağı ifade edildi.
Tudor yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemedi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da forma giydiği siyah-beyazlı ekip, Serie A'da 12 puanla 8'inci, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 puanla 25'inci sırada yer aldı.