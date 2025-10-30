Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Juventus'ta Luciano Spalletti dönemi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'yi getirdi.

Yunus Kaymaz  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Juventus'ta Luciano Spalletti dönemi

LONDRA

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki İtalyan teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Napoli ile Serie A'da 2022-23 sezonunda şampiyonluk yaşayan Spalletti, Eylül 2023-Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemeyen Juventus, 27 Ekim'de teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırmıştı.


