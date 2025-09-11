Dolar
41.29
Euro
48.38
Altın
3,621.38
ETH/USDT
4,423.30
BTC/USDT
113,961.00
BIST 100
10,697.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye bal satıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 7 ayda 340 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhracattan 1 milyon 417 bin 606 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "ABD, 604 bin 82 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 491 bin 763 dolarla Almanya ve 98 bin 690 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldı." dedi.

Kalyoncu, ihracat yapılan ülkelere ek yeni pazarlara ulaşmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Amacımız bölgenin zengin florası ve doğal üretim koşulları sayesinde elde edilen balın, uluslararası pazarlarda tanıtım ve satışını artırmak. Böylece bölge ekonomisine katkı sağlamak, üreticinin gelir seviyesini yükseltmek ve Türk balının dünya genelinde bilinirliğini güçlendirmektir." diye konuştu.

Bal ihracatında 8 ayın geride kaldığını hatırlatan Kalyoncu, yıl sonunun çok daha güzel rakamlarla tamamlanacağına inandıklarını kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da kuraklığın etkisiyle su kaynakları dip seviyeleri gördü
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda konuştu
MSB: İsrail'in terörizmi devlet politikası haline getirdiği, barışa karşı olduğu gözler önüne serilmiştir
İçişleri Bakanı Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarını duyurdu
Gurbetçi sezonunda sınır kapılarından 5 milyona yakın yolcu geçiş yaptı

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

Televizyonda izleyip hayalini kurduğu Ampute Milli Takımı için mücadele ediyor

Bakan Kurum: Bugüne kadar 81 ilde 75 bin metrekarelik alanda 538 millet bahçesi için çalışmalarımızı yaptık

Bakan Kurum: 1 milyon 704 bin sosyal konutu 23 yıllık süreçte ülkemize, milletimize kazandırdık

Bakan Kurum: 1 milyon 704 bin sosyal konutu 23 yıllık süreçte ülkemize, milletimize kazandırdık
File örtüyle yapılan fındık hasadı üreticinin yükünü hafifletiyor

File örtüyle yapılan fındık hasadı üreticinin yükünü hafifletiyor
Bakan Uraloğlu: Trabzon'daki 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'nı eylül ayı içinde hizmete açmayı planlıyoruz

Bakan Uraloğlu: Trabzon'daki 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'nı eylül ayı içinde hizmete açmayı planlıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet