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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile dünyaevine girdi.

Duygu Avunduk   | 03.08.2020
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

Trabzon

Trabzonspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak'ın evlendiği belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcuların katıldığı nikah töreninde Abdulkadir Parmak'ın, Merve Bozali ile hayatını birleştirdiği aktarıldı.

Düğünün ardından başkan Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilediği kaydedildi.

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