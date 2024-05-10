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ODTÜ'de İsrail'in saldırıları protesto edildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
ODTÜ'de İsrail'in saldırıları protesto edildi

Ankara

Üniversite öğrencisi grup, ellerinde "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini istedi.


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