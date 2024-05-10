ODTÜ'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Ankara
Üniversite öğrencisi grup, ellerinde "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.
Toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini istedi.
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