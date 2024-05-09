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Spor, Futbol

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Dilek Erol  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Vavacars Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

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