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Spor, Futbol

Beşiktaş bir puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle elde etti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süha Gür, Emre Doğan  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Beşiktaş bir puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle elde etti Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.

İlk yarı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Gedson Fernandes, Massanga'yı çalımladıktan sonra kaleyi düşündü. Portekizli oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

55. dakikada Atakaş Hatayspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı ve Hatayspor skorda yeniden üstünlük sağladı: 1-2.

83. dakikada Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un altıpasın içinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan seken topa altıpasın içinde Tayyip Talha'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.

Bu sonuçla 8. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 56'ya çıkardı. Bu sezon 14. beraberliğini yaşayan Atakaş Hatayspor ise puanını 38'e yükseltti.

Gedson, üçüncü kez gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon üçüncü golünü kaydetti.

İkinci yarının başında Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 50. dakikada şık bir gole imza attı.

Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve 3-0 mağlup ettikleri maçlarda da birer kez fileleri havalandırmıştı.

Siyah-beyazlı takımın mücadeledeki ikinci golünü atan Vincent Aboubakar ise bu sezon 5'i ligde olmak üzere 12. kez fileleri havalandırdı.

Hatayspor'un ikinci golünde VAR devreye girdi

Atakaş Hatayspor'un müsabakadaki ikinci golü, VAR incelemesi sonucunda geldi.

55. dakikada Carlos Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Fisayo Dele-Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı.

Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı

Siyah-beyazlı ekip, kaydettiği ikinci golden önce VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı.

90+5. dakikada ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Hatayspor, umutlarını son maça taşıdı

Beşiktaş karşısındaki beraberlikle puanını 38'e çıkaran Hatayspor, kümede kalma umutlarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Özhan Pulat'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Hatayspor'un kümede kalıp kalmayacağı, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

90+5. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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