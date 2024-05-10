Dolar
32.21
Euro
34.69
Altın
2,363.26
ETH/USDT
2,909.60
BTC/USDT
60,811.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin tekrar ele alınması talep edilen karar tasarısı görüşülüyor. BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin tekrar ele alınması talep edilen karar tasarısı görüşülüyor.
logo
Gündem

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı

Adana Valiliği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığını bildirdi.

İsmihan Özgüven  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı

Adana

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bayğara'nın Yunanistan'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Van'da çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
Ebrar Sitesi B Blok soruşturmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor

Benzer haberler

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı

Adana'da sezonun ilk karpuz hasadı yapıldı

Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

Çukurova'da çiçekler Anneler Günü için hazırlanıyor

Çukurova'da çiçekler Anneler Günü için hazırlanıyor
Genç milli sualtı hokeyciler, dünya şampiyonluğu serisini sürdürmek istiyor

Genç milli sualtı hokeyciler, dünya şampiyonluğu serisini sürdürmek istiyor
Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun marka değeri timlerle korunuyor

Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun marka değeri timlerle korunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet