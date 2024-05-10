Dolar
32.27
Euro
34.76
Altın
2,368.64
ETH/USDT
2,901.20
BTC/USDT
60,516.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli voleybolcu Eda Erdem konuşuyor
logo
Gündem

Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) bulunan büyükbaş hayvan çiftliğindeki ineklere müzik dinletilerek, müziğin süt verimliliğine ve hayvan davranışlarına etkisi araştırılıyor.

Bilal Altıok  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor

Burdur

Hayvancılıkta ihtisaslaşan MAKÜ'de, geçtiğimiz yıl Veteriner Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde başlatılan proje kapsamında, üniversitenin çiftliğinde müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği takip ediliyor, hayvanların müziğe verdikleri tepki gözlemleniyor.

MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzikle ineklerin süt verimliliğini artırmanın mümkün olup olmadığını araştırmak için bu projeye başladıklarını söyledi.

Daha önceki yıllarda daha çok klasik müziğin hayvanlar üzerindeki etkisinin araştırıldığını belirten Nacakcı, kendi araştırmalarında Türk halk müziği, yöresel ve meditasyon müzikleri kullanarak diğer araştırmalardan farklılaştıklarını aktardı.

Nacakcı, araştırmayı ilk önce fareler üzerinde denediklerini dile getirerek, "Farelerin stres ve süt hormonlarını etkileyen çalışmalar yaptık. Bu çalışmada belli başlı müzikleri belirledik. Müziği hangi desibelde hangi sürelerde vereceğimizi belirledikten sonra büyükbaş çiftliğindeki ineklere günün belirli saatlerinde müzik dinletmeye başladık." diye konuştu.

İneklerin en çok süt sağımına giderken strese girdiklerini vurgulayan Nacakcı, şöyle konuştu:

"Onlara o anda farklı müzikler dinleterek Pavlov gibi denemeler yapıyoruz. Araştırmanın sonuçlarını henüz almadık ama görünen o ki süt verimliliğine olumlu etkisi olduğu yönünde ilerliyoruz. İneklerin müziklere çok güzel tepki verdikleri belli oluyor. Ben bu kadar aşırı bir tepki vermelerini beklemiyordum, müzik çalmaya başladığında direkt müziğe odaklanıyorlar ve müziklere uygun hareket ediyorlar. Türk halk, caz ve meditasyon müziklerine diğer müziklere oranla daha fazla tepki verdiklerini gözlemledik. Projenin bilimsel verilerini de açıklayacağız."

Proje, 3 ay sonra tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'de sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesine tepki gösterdi
Bakan Yerlikaya, teleferik kazasındaki kurtarma operasyonunda görev alan personeli kabul etti
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı
Van'da çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı

Benzer haberler

Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor

Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor

İspanyol şarkıcı "Buika" Türkiye'de konser verecek

Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde su verimliliği için gül yetiştiriliyor

İspermeçet balinalarının iletişimlerinin düşünülenden daha detaylı olduğu belirlendi

İspermeçet balinalarının iletişimlerinin düşünülenden daha detaylı olduğu belirlendi
Bilim insanları resifleri ses dalgalarıyla yeniden canlandırmaya çalışıyor

Bilim insanları resifleri ses dalgalarıyla yeniden canlandırmaya çalışıyor
Burdur'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırıldı

Burdur'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet