Dolar
40.60
Euro
46.58
Altın
3,306.49
ETH/USDT
3,860.90
BTC/USDT
118,491.00
BIST 100
10,726.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir

Fransa'da yapılan yeni bir araştırmada, insanların günde ortalama 68 bin adet mikroplastik parçacığı soluyor olabileceği tespit edildi.

Nuri Aydın  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir

İstanbul

The Hill'in haberine göre, Fransa'daki Toulouse Üniversitesi ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) araştırmacıları tarafından yapılan ve "PLOS One" dergisinde yayımlanan çalışmada, insanların günlük yaşamlarında düşündüklerinden çok daha fazla mikroplastik parçacığını soluduklarına işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bilim insanları, bu kapsamda, çok sayıda ev ve otomobillerdeki çeşitli hava örnekleri toplayarak mikroplastik yoğunluğunu ölçtü.

Raman spektroskopisi adlı yöntemle yapılan ölçümlerde, ev içi hava örneklerinde ortalama metreküpte 528 parçacık, araç içi örneklerde ise 2 bin 238 parçacık mikroplastik bulundu.

Araştırmada, insanların günde ortalama 68 bin adet 1 ila 10 mikrometre büyüklüğünde mikroplastik parçacığı soluma ihtimalinin olabileceği, bunun ise önceki araştırmalarda solunduğu tespit edilen miktardan 100 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Bilim insanları, solunan parçacıkların büyük bölümünün gözle görülemeyecek kadar küçük olduğuna ve bu nedenle fark edilmeden akciğerlere kadar ulaşabildiğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, her gün solunan binlerce mikroplastik parçacığın akciğerlerde toksik maddeler salarak kana karışabileceği ve birçok hastalığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Araçların sınırlı havalandırmaları nedeniyle daha fazla mikroplastik birikmesine müsait olduğuna işaret eden araştırmacılar, uzun yolculuklarda maruz kalınan mikroplastik miktarının ise artabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta yapılacak
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak
Jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı
Trafik kazası mağdurlarına vekalet uyarısı
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün

Benzer haberler

İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir

İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir

Yazar Aleyna Malkoç, Türk dilindeki "İskendername" geleneğini anlattı

Yapay zekadan biyoteknoloji ve çalışma hayatına kadar temmuzda öne çıkan bilimsel gelişmeler

Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor

Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor
Sosyal medyada haber tüketimi yaygınlaşırken kullanıcılar, tıklama tuzağına karşı doğruluk arıyor

Sosyal medyada haber tüketimi yaygınlaşırken kullanıcılar, tıklama tuzağına karşı doğruluk arıyor
Araştırmaya göre, iyimserlerin beyinleri geleceği benzer şekilde hayal ediyor

Araştırmaya göre, iyimserlerin beyinleri geleceği benzer şekilde hayal ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet