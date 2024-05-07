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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkıyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Dilek Erol  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkıyor

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, rakibi karşısında yarın istediği sonucu alarak finale yükselmeye çalışacak.

Taraflar arasında bu sezon ligde oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere bitti.

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