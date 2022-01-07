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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar takımdan ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, bordo-mavili kulüpten sezon sonuna kadar ayrıldığını bildirdi.

Duygu Avunduk   | 07.01.2022
Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar takımdan ayrıldığını açıkladı

Trabzon

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

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