"Astoria Grande" kruvaziyeri 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi
Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi.
Trabzon
Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.
Yeni sezonda ikinci kez Trabzon Limanı'na gelen, 440 kişilik mürettebatın görev yaptığı kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.