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Ekonomi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi.

Duyğu Avunduk  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
"Astoria Grande" kruvaziyeri 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

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Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Yeni sezonda ikinci kez Trabzon Limanı'na gelen, 440 kişilik mürettebatın görev yaptığı kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği öğrenildi.

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