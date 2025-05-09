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Trabzon'da yayla yolunda karla mücadele çalışması yapıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Seyit Ahmet Eksik  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Trabzon'da yayla yolunda karla mücadele çalışması yapıldı

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yaylada yol açma çalışması yürüttü.

Ekipler, iş makineleriyle Şekersu Yaylası'ndan Bayburt'a ulaşımı sağlayan Kırklar Dağı mevkisindeki yaklaşık 3 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

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Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

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